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أخبار البلد

أستاذ أمراض النساء والتوليد: السيدات يطلبن الولادة القيصرية.. والطبيب يحمي نفسه من المجازفة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:21 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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محمد غالي
قال الدكتور السيد عبد الهادي، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعميد الأسبق بطب المنصورة، أن حالات الولادة القيصرية تزايدت بشكل كبير، مضيفًا أنه آخر دراسة عن المعدلات العالمية للولادة القيصرية، احتلت مصر المرتبة الثانية بمعدل ٥٥.٥٪ من الولادات.

وأكد السيد في تصريحات لصدي البلد، أن من ضمن تلك الأسباب نقص الثقافة الصحية بصفة عامة، وعدم تقبل المجتمع للمضاعفات الطبية فى الحدود والظروف المتعارف عليها دوليا، وشعور الأطباء بأن المجتمع يتربص بهم، وأنه لا أحد يحمى الطبيب، من التشهير به وملاحقته قانونيا، بل حبسه احتياطيا وكأنه مجرم، عند حدوث أى مضاعفات للأم أو المولود.

وأضاف العميد الأسبق، أن ذلك ما دفع الأطباء إلى اللجوء إلى ما يسمى بالممارسة الطبية الدفاعية (Defensive Medicine)، وإلى الممارسة الآمنة وعدم المجازفة واختيار سهل الطرق وهو الولادة القيصرية.

وأشار السيد إلى أن مصاحبة الأسرة المصرية للسيدة أثناء الولادة، تعد سببًا لمحاولتهم التدخل فى عمل الأطباء، والضغط على الأطقم الطبية لسرعة الانتهاء من الولادة، وتدخلهم عند معاناة، وصراخ السيدة التي تلد (وهى عادة مصرية موروثة)، وفى حالة التسيب الأمني في عدد غير قليل من المستشفيات المصرية، ومع تكرر الاعتداء اللفظى والبدنى على الأطقم الطبية، كل ذلك دفع الأطباء إلى اتخاذ أقصر الطرق وهو الولادة القيصرية.

وأوضح أن الآن السيدة تطلب الولادة القيصرية قبل مجىء الأم الولادة، وأصبحت الرغبة فى القيصرية من أهم مسببات زيادة المعدل العام للولادات القيصرية، ومن الملاحظ أيضا، أن معدل الولادات الطبيعية أعلى فى الريف عن المدن، وبين غير المتعلمات عن المتعلمات، وبين الطبقة المتوسطة عن الطبقات الأعلي، وأن هناك تفاخرا بين السيدات على الولادة القيصرية عند مشاهير الأطباء وفى مستشفيات خاصة وبتكلفة باهظة.
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