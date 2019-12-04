احذر.. التقاط السيلفي يؤثر على صحة الدماغ

تسرع الفتيات إلى التقاط الصور السيلفي لنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، انستجرام"، ولكن أثبتت الأبحاث ان التقاط الصور السيلفي للمراهقات يسبب تأثيرًا سلبيًا عليهن، فمن الممكن يتعكر مزاجهن من خلال بعض التعليقات السلبية التي تؤثر عن حالتهن المزاجية.



فأشار موقع "verywellfamily" ان هوس التقاط صور السيلفي للفتيات قد يخفض من تقديرهم لذاتهن، كما انهم اكثر عرضة لخطر كبير لأمراض الصحة العقلية أو الاصابة بالزهايمر.



وأثبتت دراسة حديثة أن نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي قد يعرض الفتيات للابتزاز، او الخطف عن طريق تتبع المكان الذي تم التقاط الصورة به.



كما نصح مجموعة من اطباء علم النفس وفقًا لموقع "verywellfamily" الاباء والامهات بضرورة وضع المراهقات في الاعتبار، والحديث معهن بطريقة مستمرة عن مخاطر نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأشارت الأبحاث إلى أن استخدام الموبايل لأوقات طويلة يؤثر على صحة الدماغ ويصيب بأمراض القلب، حيث تلتقط الفتيات الكثير من الصور السيلفي التي قد تتعدى 10 في الدقيقة الواحدة.







