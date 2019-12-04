ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. التقاط السيلفي يؤثر على صحة الدماغ

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
احذر.. التقاط السيلفي
احذر.. التقاط السيلفي يؤثر على صحة الدماغ
Advertisements
حياة عبد العزيز
تسرع الفتيات إلى التقاط الصور السيلفي لنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، انستجرام"، ولكن أثبتت الأبحاث ان التقاط الصور السيلفي للمراهقات يسبب تأثيرًا سلبيًا عليهن، فمن الممكن يتعكر مزاجهن من خلال بعض التعليقات السلبية التي تؤثر عن حالتهن المزاجية.

فأشار موقع "verywellfamily" ان هوس التقاط صور السيلفي للفتيات قد يخفض من تقديرهم لذاتهن، كما انهم اكثر عرضة لخطر كبير لأمراض الصحة العقلية أو الاصابة بالزهايمر.

وأثبتت دراسة حديثة أن نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي قد يعرض الفتيات للابتزاز، او الخطف عن طريق تتبع المكان الذي تم التقاط الصورة به.

كما نصح مجموعة من اطباء علم النفس وفقًا لموقع "verywellfamily" الاباء والامهات بضرورة وضع المراهقات في الاعتبار، والحديث معهن بطريقة مستمرة عن مخاطر نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت الأبحاث إلى أن استخدام الموبايل لأوقات طويلة يؤثر على صحة الدماغ ويصيب بأمراض القلب، حيث تلتقط الفتيات الكثير من الصور السيلفي التي قد تتعدى 10 في الدقيقة الواحدة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باروكة ومكياج صاخب.. شهيرة تثير الجدل بـ لوك جديد

بدون ميكب.. دنيا سمير غانم بفلتر الأرنب

بـ سيلفي مع القطة.. صبا مبارك تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم

عقب أسبوعين من الاختفاء.. العثور على أسترالية في الصحراء على قيد الحياة

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة

هدفين في دقيقتين.. أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك بني سويف

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يهين إخوانية.. ونجوم الفن يودعون الراحل شعبان عبدالرحيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء