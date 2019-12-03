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رياضة

أحمد شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وبنى سويف.. تفاصيل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:24 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو ابوبكر
انتقد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، موعد مباراة الأهلي في بطولة الكأس التي ستقام أمام منافسه بني سويف في دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير خلال تصريحاته في قناة أون سبورت خلال الاستوديو التحليلي لمباراة اف سي مصر أمام الجونة، إن مباراة الأهلي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف، ويوجد وقت إضافي في مباراة الجونة ونادي مصر فماذا سنفعل هل سنكمل مباراة الجونة أم سننتقل إلى لقاء الأهلي.

وتابع: "لجنة المسابقات لم يكن عندها تقدير عندما وضعت مواعيد المباريات لماذا لم توضع مباراة الأهلي في تمام الساعة الثامنة، وهل يوجد أزمة في النصف ساعة أو فارق بين 7.30 و 8.00 .

وأشار شوبير إلى أن، لجنة المسابقات واللجنة القائمة بمهام اتحاد الكرة، لم يقدروا الموعد بشكل جيد وسوف ننتقل إلى مباراة الأهلي ونتابع من الإذاعة الداخلية نتيجة مباراة الجونة ونادي مصر.

يذكر أن مباراة الجونة ونادي مصر، انتهت بالتعادل دون أهداف والآن يخوض الفريقان شوطين إضافيين.
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