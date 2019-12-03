احصلي على بشرة نظيفة في دقائق

أصبحت مشكلة حبوب البشرة من أكثر الأمور المزعجة لدى العديد من الفتيات، والتى أبرزها التي تتسبب في حبوب البشرة هو عدم تنظيفها بعمق من الأتربة.



وقدم موقع " health line " طريقة رائعة لتنظيف البشرة وحمايتها من الحبوب في دقائق .





• المكونات :-



بياض بيضة

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل





• طريقة التحضير:-



اخفقي بياض البيض حتى يصبح هشا .

أضيفى إليه الزبادي والعسل، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض برفق.

ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستدهشك النتيجة من أول تجربة.

