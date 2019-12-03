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مرأة

احصلي على بشرة نظيفة في دقائق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:31 م
أحصلي على بشرة نظيفة
أحصلي على بشرة نظيفة خالية من الحبوب بهذه الطريقة في دقائق
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رضوى حسام
أصبحت مشكلة حبوب البشرة من أكثر الأمور المزعجة لدى العديد من الفتيات، والتى أبرزها التي تتسبب في حبوب البشرة هو عدم تنظيفها بعمق من الأتربة.

وقدم موقع " health line " طريقة رائعة لتنظيف البشرة وحمايتها من الحبوب في دقائق .


• المكونات :-

بياض بيضة
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة صغيرة من العسل


• طريقة التحضير:-

اخفقي بياض البيض حتى يصبح هشا .
أضيفى إليه الزبادي والعسل، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض برفق.
ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.
اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستدهشك النتيجة من أول تجربة.
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