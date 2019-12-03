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حوادث

كمون وكركديه وفلفل.. أمن الجيزة يضبط مخزن توابل مجهولة المصدر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مخزن طحن توابل من خامات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام مصطفي خ أ سن 27 المدير المسئول عن مخزن طحن وتعبئة التوابل والأعشاب دون ترخيص كائن بناحية زاوية أبومسلم دائرة مركز شرطة أبو النمرس مقيم دار السلام القاهرة بإنتاج توابل وأعشاب من خامات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين والأغذية استهدفت المخزن المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهم المذكور وبتفتيش المخزن تم ضبط بداخله على عدد 2 ماكينة طحن توابل وأعشاب، و67 جوال معبأ كمون، وفلفل اسود، وكزبرة، وكركديه، وزعتر، وكرتونة سكر نبات.

بإجمالي مضبوطات طن و685 كجم "توابل مطحونة وأعشاب" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير مفتش الصحة المرافق للحملة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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