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خالد صديق: ظاهرة البناء العشوائي تشكل خطرًا على الدولة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:35 م
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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البهي عمرو
قال المهندس، خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن تصحيح منطقة عشوائية يكلف أكثر من التخطيط المحكم.

أضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك بعض المواطنين مازالوا يقيمون المبانى بشكل عشوائي، والدولة ستتعامل معهم بالقانون.

أشار خالد صديق، إلى أن الدولة وضعت خط للإصلاح ومن يتعداه يتم التعامل معه.

أوضح خالد صديق، أن ظاهرة البناء العشوائي تشكل خطرًا على الدولة وتكلف المليارات لإصلاح عواقبها.

وأكد خالد صديق، أن محافظة دمياط بنهاية هذا العلم ستكون قضت على العشوائيات، مؤكدًا أن دمياط كان بها منطقتين عشوائيتين وتم تجميعهم وبناء 250 وحدة سكنية، بتكلفة 74 مليون جنيه.
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