إتيكيت السفرة.. 10 أخطاء تجنبها عند تناول الطعام

كشفت ماجي الحكيم خبيرة الاتيكيت عن بعض الأخطاء التي يجب ان تتوقف عند تناول الطعام، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
- لا تملأ الفم بالطعام ليكون شكل الكرة من الجانبين.
- ممنوع قضم الطعام، فهو يقطع بالشوكة والسكينة أما باليد.
- لا تستخدم الأواني المعدنية للإشارة على شئ.
- تجنب التلاعب بأي شئ على مائدة الطعام أو المقتنيات التي ترتديها.
- عدم تحريك الطبق بعيدًا إذا رفضت تناول الطعام، فتكتفي بكلمة شكر.
- عدم مضغ الطعام أثناء فتح الفم.
- عدم التهام الطعام بشراهة.
- عدم النفخ في الطعام ليبرد.
- عدم إمداد اليد للحصول على شئ خارج النطاق التي تجلس فيه.
- تجنب الحديث أثناء تناول الطعام.
- لا تملأ الفم بالطعام ليكون شكل الكرة من الجانبين.
- ممنوع قضم الطعام، فهو يقطع بالشوكة والسكينة أما باليد.
- لا تستخدم الأواني المعدنية للإشارة على شئ.
- تجنب التلاعب بأي شئ على مائدة الطعام أو المقتنيات التي ترتديها.
- عدم تحريك الطبق بعيدًا إذا رفضت تناول الطعام، فتكتفي بكلمة شكر.
- عدم مضغ الطعام أثناء فتح الفم.
- عدم التهام الطعام بشراهة.
- عدم النفخ في الطعام ليبرد.
- عدم إمداد اليد للحصول على شئ خارج النطاق التي تجلس فيه.
- تجنب الحديث أثناء تناول الطعام.