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مرأة

إتيكيت السفرة.. 10 أخطاء تجنبها عند تناول الطعام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
اخطاء عند تناول الطعام
اخطاء عند تناول الطعام
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حياة عبد العزيز
كشفت ماجي الحكيم خبيرة الاتيكيت عن بعض الأخطاء التي يجب ان تتوقف عند تناول الطعام، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

- لا تملأ الفم بالطعام ليكون شكل الكرة من الجانبين.

- ممنوع قضم الطعام، فهو يقطع بالشوكة والسكينة أما باليد.

- لا تستخدم الأواني المعدنية للإشارة على شئ.

- تجنب التلاعب بأي شئ على مائدة الطعام أو المقتنيات التي ترتديها.

- عدم تحريك الطبق بعيدًا إذا رفضت تناول الطعام، فتكتفي بكلمة شكر.

- عدم مضغ الطعام أثناء فتح الفم.

- عدم التهام الطعام بشراهة.

- عدم النفخ في الطعام ليبرد.

- عدم إمداد اليد للحصول على شئ خارج النطاق التي تجلس فيه.

- تجنب الحديث أثناء تناول الطعام.
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