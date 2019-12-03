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منوعات

هدية عيد الشكر | نجمة عالمية تفاجئ جمهورها بدفع ثمن طلباتهم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:34 م
الفنانة سيا مع جمهورها
الفنانة سيا مع جمهورها بالمتجر
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أماني إبراهيم
فاجأت النجمة العالمية سيا كيت إيزوبيل فورلر، جمهورها ومحبيها بالولايات المتحدة بتقديم هدية لهم احتفالا بعيد الشكر.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فقد تواجدت سيا في متجرها "وول مارت" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وخلال انتظارها بطابور دفع المشتريات فاجأت كل الموجودين بأنهم ستدفع تكلفة ما طلبوه دون الكشف عن هويتها.

في البداية لم تكشف سيا عن هويتها وقالت للموجودين بأنها كانت فائزة بجائزة يانصيب حديثة ومعها مال إضافيه، ولكن سرعان ما اكتشفوا هويتها.

لم يصدق الموجودين ما حدث، والتقطوا معها صورا لتوثيق ما حدث، ونشروا على مواقع التواصل الإجتماعي تجربتهم معها قبل الجمعة السوداء.

وكتب أحدهم على تويتر: "لقد دفعت سيا ثمن طلباتي بالمتجر اليوم"، وكتب آخر: "قلب وروح جميلة دفعت ثمن طلبات الجميع.. أردت الحفاظ على عدم كشف هويتك ولكن هذا اللطف يجب الاعتراف به".

هذا الموقف غير نظرة جمهور سيا فيها، وفجر أحدهم مفاجأة حيث كتب أن هذا ليس الموقف الخيري الأول لسيا، فقد دفعت له ثمن طلباته بإحدى المتاجر في وقت سابق.
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