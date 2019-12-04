بعد حديث السيسي عن البحيرات.. برلماني: تساهم في تخفيض أسعار الأسماك بـ الأسواق

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود القيادة السياسية في تطوير العديد من البحيرات في جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه البحيرات بحيرة مريوط والمنزلة بالإسكندرية وغيرها من البحيرات الأخرى التي تم تطويرها، مؤكدًا إلى أن الدولة تهدف إلى رفع كفاية هذة البحيرات وتحسينها من أجل الارتقاء بالثروة السمكية في مصر.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الارتقاء بالثروة السمكية في مصر، يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى من حيث زيادة نسبة الصادرات للخارج.





وناشد النائب المواطنين بضرورة المحافظة على هذه البحيرات وعدم إلقاء اي مخلفات بها، وضرورة أن تهتم بالمتابعة المستمرة لتطوير هذه البحيرات.





كان ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، حيث افتتح مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، إضافة إلى مشروع إسكان دار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة كهرباء غرب دمياط عبر تقنية الفيديو كونفراس، كما افتتح محطة محولات مدينة الأثاث.





وحرص الرئيس السيسي على تفقد مدينة دمياط للأثاث والتقط الصور التذكارية مع العاملين بها.





وقال الرئيس السيسى أثناء الافتتاح، إن الدولة جادة في تطوير ودعم الصناعة فى مصر، بتجهيز الأراضي الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، "بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس.. مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك".





وتابع قائلا:" يا جماعة مصر فيها 100 مليون وتنمو، وحجم الطلب للمساكن والفنادق ينمو.. وعندنا 14 مدينة سيتم افتتاح المرحلة الأولى منهم منتصف العام القادم.. وبالتالى هناك فرصة للعمل والإنتاج ليهم مكان فى السوق المصرى حتى لا يعتمد جزء منا على الأثاث من الخارج.. هنا مدينة الأثاث وهتعمل نقلة كبيرة فى المنتج الجميل الموجود الآن ليكون أكثر جمالا وأكثر إتقانا.. وأنا بحلم بمدينة الأثاث لتأخذها مكانها.. والناس تقول هنروح مصر عشان نجيب أثاث من مدينة الأثاث بمدينة دمياط".



