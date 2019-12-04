ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للحصول على جسم مثالي .. 3 نصائح غير متوقعة لفقدان الوزن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
للحصول على جسم مثالي
للحصول على جسم مثالي .. 3 نصائح غير متوقعة لفقدان الوزن
Advertisements
حياة عبد العزيز
ترغب العديد من الفتيات في الحصل على وزن مثالي وقوام ممشوق، قد يعتقد البعض أن الأمر صعب ومستحيل الحدوث نظرًا لرغبتنا المستمرة في تناول العديد من الأطعمة المتسببة في السمنة وزيادة الوزن.

لكن لحسن الحظ نشر موقع"health line" نصائح رائعة تساعد في خسارة الوزن.

- تقليل السكريات والنشويات :-

الجزء الأكثر أهمية هو خفض السكريات والنشويات (الكربوهيدرات)، لأنه عندما تفعل ذلك تنخفض مستويات الجوع وينتهي بك الأمر في تناول سعرات حرارية أقل بكثير،ممايساعدك على الحصول على قوام مثالي .


- أكل البروتينات والخضراوات :-

بتجميع كل وجبة من مصدر البروتين ومصدر الدهون والخضروات منخفضة الكربوهيدرات. سيخفض ذلك مستويات الجوع بشكل كبير.


- ممارسة الرياضة :-

يفضل القيام بنوع من التدريب على المقاومة مثل رفع الأثقال، لكن إذا لم يكن ذلك خيارًا ، فستكون تمارين القلب فعالة أيضًا مثل المشي بشكل دوري.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب كلبة .. فيديو يغضب منظمات حقوق الحيوان في بريطانيا | شاهد

الحكم بالسجن سنة لمدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق .. اعرف التفاصيل

المشي للجميع.. لفتة إنسانية لـ تركي آل الشيخ في موسم الرياض

كوب بعد كل وجبة.. شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت

أبرزها الجرجير .. 4 أطعمة غير متوقعة مفيدة لمرضى الكلى

أماكن استلام FI .. موعد فتح البوابات لمواجهة الأهلي والهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل