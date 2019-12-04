للحصول على جسم مثالي .. 3 نصائح غير متوقعة لفقدان الوزن

ترغب العديد من الفتيات في الحصل على وزن مثالي وقوام ممشوق، قد يعتقد البعض أن الأمر صعب ومستحيل الحدوث نظرًا لرغبتنا المستمرة في تناول العديد من الأطعمة المتسببة في السمنة وزيادة الوزن.



لكن لحسن الحظ نشر موقع"health line" نصائح رائعة تساعد في خسارة الوزن.



- تقليل السكريات والنشويات :-



الجزء الأكثر أهمية هو خفض السكريات والنشويات (الكربوهيدرات)، لأنه عندما تفعل ذلك تنخفض مستويات الجوع وينتهي بك الأمر في تناول سعرات حرارية أقل بكثير،ممايساعدك على الحصول على قوام مثالي .





- أكل البروتينات والخضراوات :-



بتجميع كل وجبة من مصدر البروتين ومصدر الدهون والخضروات منخفضة الكربوهيدرات. سيخفض ذلك مستويات الجوع بشكل كبير.





- ممارسة الرياضة :-



يفضل القيام بنوع من التدريب على المقاومة مثل رفع الأثقال، لكن إذا لم يكن ذلك خيارًا ، فستكون تمارين القلب فعالة أيضًا مثل المشي بشكل دوري.

