تحويل جسمك لمكينة بوصفات طبيعية مجربة

لم يعد حرق الدهون مهمة صعبة يمكنك التخلص من الدهون العنيدة التى تراكمت فى البطن والأرداف من خلال الاعتماد على مشروبات الرجيم فهى لها مفعول السحر فى التخلص من الدهون إليك 3 مشروبات.. اختارى منها ما يناسبك يقدمها موقع برايت سايد.



مشروب الجنزبيل والكمون



المكونات لتطبيق الوصفة:

ملعقة من الجنزبيل البودرة

ليمونة واحدة

نصف ملعقة من الكمون

4 أوراق من النعناع

ملعقة من الشاي الأخضر

عود من القرفة

كوب من الماء



طريقة التحضير



- في وعاء على نار أضيفي كافة المكونات واتركيها تغلى لدقائق لمدة 3 دقائق قبل أن ترفعيه عن النار.



- اتركي المكونات حوالى 5 دقائق على النار ثم قومى بتركه جانبا لمدة 5 دقائق أخرى وتصفيته وتناول كوب منه على مدار اليوم لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة ..



مشروب القهوة والزنجبيل



مكونات المشروب

ملعقتان من قشر القهوة المطحون

وملعقة من الحبهان

وملعقة من الزّنجبيل المطحون



طريقة تطبيق الوصفة:

فى وعاء به كوب من الماء تمزج المكونات ويتم تركها لمدة ساعة ثم تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين منها على مدار اليوم وإذا استطعنا أن نزيد من كميّة الشرب يكون أفضل وسوف تلاحظين أنَّ الجسم بدأ بفقدان الوزن ومع تكرار تلك العملية ستكون النتيجة أفضل.