بسبب عدم تخفيض الأسعار.. برلماني يطالب بتوقيع ضرائب أرباح تجارية على التجار

أيّد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان العاجل الذي تقدم به النائب على الكيان، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار، مؤكدًا مصر تستورد العديد من السلع والمنتجات من الخارج، وكان لابد أن يشعر المواطن بانخفاض أسعارها بعد تراجع سعر الدولار ولكن جشع التجار هو السبب.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض سعر المنتجات بعد تراجع سعر الدولار في مصر أقل من طموحات المواطن، مؤكدًا على ضرورة تعاون وزارتي التموين والمالية بالاضافة لجهاز حماية المستهلك للنزول للأسواق تحذير التجار من المغالاة في أسعار السلع.





وأكد النائب أنه في حالة عدم الانصات لهذه التعليمات لابد أن تقوم الدولة بتوقيع ضرائب أرباح تجارية بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتحويل هذه الأرباح إلى القطاعات التي تصب في صالح المواطن مثل تطوير المستشفيات والتعليم والصرف الصحي وغيرها.





يأتى ذلك بعد أن وجه الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.





وأشار الكيال فى بيان صحفى له، إلى أنه بالرغم من تراجع في سعر الدولار والانخفاض في أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.





وأوضح الكيال، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى لتراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.





وقال: بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار.



