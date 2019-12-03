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تعليم

كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم ندوة لريادة الأعمال

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:46 م
كلية البنات الإسلامية
كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط
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محمد شحتة
نظمت كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، ندوة بعنوان "ريادة الأعمال "وذلك بحضور الدكتور صلاح رمضان وكيل الكلية للدراسات العليا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء مكتب رعاية الطالبات والطالبات الكلية.

وبدأت الندوة بمحاضرة عن ريادة الأعمال حاضر فيها الدكتور محمد حسين رئيس قسم الخدمة الإجتماعية وتنمية المجتمع بالكلية والدكتور عبدالرحيم محمد عبدالرسول والدكتور أحمد عبدالله.

واتسمت الندوة ببساطة توصيل الفكرة إلى الطلبة لتشجيعهم على خوض مجال العمل الحر وريادة الأعمال بمشروعات تفيد المجتمع وتحتاجها الدولة في هذه المرحلة وتعتبر من المشروعات الواعدة والتي ينبغي إعداد وتدريب الطالبات عليها.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرا من الطالبات بالكلية، معبرين عن سعادتهم بمثل هذه الندوات التي يستفيدون منها.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور محمد أبو نبوت عميد كلية البنات الإسلامية.
كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم ندوة لريادة الأعمال
كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم ندوة لريادة الأعمال
كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم ندوة لريادة الأعمال
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