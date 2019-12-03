احلموا.. أحمد موسى: يجب إتقان المنتج المصري لينافس عالميا ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لابد من الاطلاع على الأفكار العالمية للوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل هامة اليوم إلى المصريين.





وأضاف أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس قال للمصريين "احلموا"، مشيرا إلى أن الجميع يجب عليه إتقان عمله، وتقديم منتجات ذات جودة عالية من أجل تصديرها.





وأوضح أحمد موسى، أن المنتج المصري يجب أن يصل إلى العالمية، وتكون لديه قدرات تنافسية، مشيرًا إلى أن الرئيس يتحدث اليوم عن مصر الجديدة والتي نتطلع إليها.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مدينة دمياط للأثاث، اليوم، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.





كما افتتح مشروع مركز التعليم المدني بدمياط عبر الفيديو كونفرنس، وعددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة، اليوم الثلاثاء.





وافتتح الرئيس أيضا، عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما افتتح الرئيس السيسي ، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.