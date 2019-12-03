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أخبار البلد

دار الفتوى الاسترالية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:45 م
جانب من المشاركون
جانب من المشاركون في الإحتفالية
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محمود نوفل
شارك قنصل عام مصر في سيدني ياسر عابد في الاحتفالية السنوية التي تُقيمها جمعية دار الفتوى، والتي تُعد من أكبر الجمعيات الإسلامية في أستراليا، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

جاء ذلك بحضور ما يقرب من 3 ألآف شخص وعدد من المسئولين بولاية "نيو ساوث ويلز" وأعضاء من البرلمان، ومُمثلين عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية المُعتمدة، وعدد من مُمثلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمراكز الإسلامية.

أشار قنصل مصر العام في تصريحات صحفية له اليوم إلى ضرورة التمسك بالمنهج الوسطي المعتدل الذى يعكس صورة الإسلام السمحة داخل المجتمع الأسترالى، مُعربًا عن التقدير لدور جمعية دار الفتوى في الدعوة لنبذ العنف والتعصب، وأهمية تعزيز التعاون بين الدار ومشيخة الأزهر في إطار المنزلة الدينية والعلمية الرفيعة للأزهر الشريف.

من جانبه، أكد أمين عام دار الفتوى على مكانة الأزهر الشريف، موضحًا حرص مُمثلى الجمعية على حضور المؤتمرات السنوية التي يعقدها كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، فضلًا عن الالتقاء مع المسئولين المصريين في المناسبات الرسمية بهدف تعزيز الحوار والتواصل بين الجانبين، وبما يُعزز من مناخ الحرية والتسامح في أستراليا بالشكل الذى يعكس قيم الإسلام السمح الوسطي لدى المجتمع الأسترالي.
دار الفتوى الاسترالية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. صور
دار الفتوى الاسترالية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. صور
دار الفتوى الاسترالية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. صور
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