تحرك برلماني بسبب عدم تراجع أسعار الدواء بعد خفض سعر الدولار

أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، عن تقدمة بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن عدم خفض أسعار الأدوية رغم تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.



وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تراجع ملحوظ في سعر الدولار الامريكى امام الجنية المصري، ولكن رغم هذا التراجع لم تنخفض أسعار الأدوية حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات الادوية تحقق ارباح ضخمة على حساب ظروف المواطن الاقتصادية.



وطالب النائب خلال طلب الاحاطة بضرورة تعاون وزارة المالية والتعليم والصحة وعقد اجتماع موسع بحضور وزيرة الصحة ومسؤلي الدواء في مصر واصحاب شركات الدواء لتحقيق في هذا الأمر.



يأتى ذلك بعد أن وجه الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.



وأشار الكيال فى بيان صحفى له، إلى أنه بالرغم من تراجع في سعر الدولار والانخفاض في أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.



وأوضح الكيال، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى لتراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.



وقال: بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار.



وشدد علي الكيال، على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.