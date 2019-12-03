بـ حضور 250 علامة تجارية | الأهلي السعودي يوقع اتفاقية جديدة تجلب له ملايين الريالات

أعلن النادي الأهلي السعودي توقيع رئيسه أحمد الصائغ مع شركة SDC عقدا يتم بموجبه إدارة وتشغيل وتطوير تطبيق «أهلاوي»، الثلاثاء، بمقر قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الغربي.



وتم تدشين المرحلة الأولى من التطبيق الذى سيقدم أخبارا حصرية، ومعلومات عن كافة الألعاب، ونبذة تعريفية عن النادي، مع صور، وفيديوهات، ومعلومات عن المباريات المقبلة.



كما سيوفر خصومات وعروضا حصرية على عدد من المنتجات والخدمات يتجاوز عدد مقدميها (250) علامة تجارية في مختلف المجالات كالمطاعم بأنواعها والصحة والرياضة والموضة والأزياء والترفيه والسفر والسياحة والفنادق عن طريق العلامات التجارية المشاركة المنتشرة في أكثر 195 فرعا حول السعودية.



وأكد رئيس النادي الصائغ أن إدارته سعت خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ تطبيق للهواتف الذكية، وذلك من أجل التواصل المميز مع فئة عريضة من الجماهير بكل يسر وسهولة من خلال تقديم الأخبار الموثوقة لفرق كرة القدم والألعاب المختلفة بالنادى بشكل يتماشى مع متطلبات العصر.



وسيتم ذلك من خلال فريق عمل يمتلك درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.