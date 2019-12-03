ورش عمل لدعم النزاهة ورفع كفاءة خدمة العملاء بمدينة المنيا

نظمت الادارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ورش عمل لدعم النزاهة داخل كافة مؤسسات الشركة لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق إجراءات دعم النزاهة داخل القطاع التجارى بالشركة برعاية المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة وطبقا لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة القابضة.



وأضاف الشهاوى ان الهدف من الورشة وضع القواعد الخاصة بالتعاملات للجمهور بحيث يتم وضع لافتات بكافة الإجراءات للجمهور ليعرف العميل ما له وما عليه وتحقيق المبادئ التى أنشئت من أجلها إلادارة العامة لدعم الجوده والنزاهة وهى الشفافية والمساءلة والمشاركة.



وأكد الشهاوى ان الهدف من هذه الورش التحديث الدائم والمستمر لمنظومة العمل داخل الشركة للوصول إلى المستويات القياسية والعالمية.



كما تم تنظيم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بمراكز خدمة العملاء على مستوى مطاى وبنى مزار ومغاغة والعدوة وابوقرقاص والمنيا لمعرفة كيفية التعامل مع الجمهور وحل مشكلاتهم.



وتم تدريب عدد من المهندسين الجدد لمعرفة طبيعة العمل وكيفية التعامل مع المشكلات.