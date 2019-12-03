مشاركة قوية لبنك التعمير والإسكان بمعرض كايرو اى سى تى

شارك بنك التعمير والاسكان بقوة بالدورة الثالثة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضى وتستمر فعالياته حتى مساء غد الأربعاء بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".



قدم البنك العديد من الخدمات الحديثة من خلال الجناح الخاص به بالمعرض كما حرص على تقديم المعلومات المصرفية للزوار بشكل مبسط.



وبنك التعمير والإسكان بنك مصري، تأسس في القاهرة في 30 يونيو 1979.



أنشأ البنك بهدف التخفيف من حدة مشكلة الإسكان الموجودة في مصر عن طريق تضييق الفجوة بين العرض القليل والطلب المتزايد على الوحدات السكنية



يذكر أن النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT تاتى وسط إقبال كبير لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

