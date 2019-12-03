ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مشاركة قوية لبنك التعمير والإسكان بمعرض كايرو اى سى تى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
شارك بنك التعمير والاسكان بقوة بالدورة الثالثة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضى وتستمر فعالياته حتى مساء غد الأربعاء بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".

قدم البنك العديد من الخدمات الحديثة من خلال الجناح الخاص به بالمعرض كما حرص على تقديم المعلومات المصرفية للزوار بشكل مبسط.

وبنك التعمير والإسكان بنك مصري، تأسس في القاهرة في 30 يونيو 1979.

أنشأ البنك بهدف التخفيف من حدة مشكلة الإسكان الموجودة في مصر عن طريق تضييق الفجوة بين العرض القليل والطلب المتزايد على الوحدات السكنية

يذكر أن النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT تاتى وسط إقبال كبير لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تشارك بجناح الحكومة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT

شاهد.. جناح متميز لـ طلعت مصطفى العقارية بمعرض كايرو اى سى تى

دقيقة حداد داخل معرض ومؤتمر Cairo ICT على روح الراحل الدكتور طارق كامل

شاهد | طلعت مصطفى العقارية تقدم تجربة متميزة للمدن الذكية بمعرض كايرو اى سى تى

مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تكشف أحدث تطبيقات المدن الذكية فى معرض كايرو اى سى تى .. فيديو

استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي على مستوى «التكنولوجيا المالية»

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة السابق يكشف عن رأيه بـ ميتشو

نفس راتب ميتشو.. الزمالك يتفق مع كارتيرون على راتبه

مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات المسربة لها.. فيديو

50 صورة | تشييع جثمان الفنان محمد خيرى من مسجد السيدة نفيسة

مسئول سابق بالأهلي السعودي يكشف وجهة حمدي النقاز المحتملة بعد رحيله عن الزمالك

خست أوي | مي عز الدين بإطلالة تبرز رشاقتها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

7 أنواع من "الفوبيا" ربما لم تسمع عنها من قبل.. أبرزها فوبيا النوم والورق