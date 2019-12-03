تنسيقية الأحزاب: يجب إجراء حوار مجتمعي حول قانون مجلس الشيوخ الجديد

قال مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية، إن قانون مجلس الشيوخ الجديد وليد التعديلات الدستورية الأخيرة.



وأضاف مؤمن سيد في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يجب إجراء حوار مجتمعي حول قانون مجلس الشيوخ الجديد.



وتابع مؤمن سيد:" لابد من مشاركة كل الأحزاب السياسية داخل المجلس وخارجه لمناقشة قانون مجلس الشيوخ الجديد".



وأكمل مؤمن سيد:" قانون مجلس الشيوخ هو قانون مستقبلي وبه الكثير من المواد يجب مناقشتها، لأن مهام مجلس الشيوخ كبيرة".



ولفت مؤمن سيد:" بعض مشاريع القوانين المقدمة تطالب بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 240 أو 270 مع اختلاف طرق التمثيل والتعيين والانتخاب داخل المجلس".

