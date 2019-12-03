الدكتور زاهي حواس يكشف عن علاقة بالفنان الراحل عمر الشريف.. شاهد

قال الدكتور زاهى حواس عالم آثار مصري، ووزير دولة سابق لشئون الآثار، إن الفنان عمر الشريف كان صديقة المقرب له، مشيرا إلى أنه كان حالة مختلفة عن جميع أصدقائه الآخرين.



وأضاف الدكتور زاهى حواس خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "أبن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان عمر الشريف كان يتميز بكاريزما خاصة تميزه عن باقى زملائه فى الوسط الفنى.



وتابع الدكتور زاهى حواس، أن الكاريزما واللغات التى كان يمتلكها الفنان الراحل عمر الشريف هى السبب الرئيسى فى كل النجاحات والتقدمات التى كانت فى حياته.



وأوضح الدكتور زاهى حواس، أن عمر الشريف عندما كان يأخذ دور جديد يقدمه فى العمل الفنى كان ينعزل عن الجميع ويبدأ بالقراءة عن تلك الشخصية لكى يخرجها بأفضل الطرق.



وأشار الدكتور زاهى حواس، أن هناك أشياء ومواد معينة لكى تستمر فى النجاح، مؤكدا أن النجاح هو الاستمرار الدائم فى القمة وعدم التخلي عنها.

