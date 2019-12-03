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برلمان

زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:41 م
الجلسة الثانية من
الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"
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عبد الرحمن سرحان
قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يضع مسؤولية نجاح الحوار الوطني للأحزاب المصرية، على عاتق المشاركين فيه، معربا عن أسفه وحزنه من سقوط دور الأحزاب بعد ثورة يناير، والتي كادت أن تودي بمصر.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، أن لأي حوار قواعد، والثابت فيها هو المصلحة الوطنية،مشيرًا إلى أنه ليس هناك مشكلة في الخلاف أيا كان شكله، طالما أنه تحت لواء مصر، وأكد أن أي نظام سياسي في العالم وأي نظام انتخابي ليس عليه توافق تام.

وأكد أن الغرض هو الوصول للأمثل وليس الأكمل، باعتبارها صفة لله وحده، مضيفا: الأقلية لها كامل الاحترام كما أن للأغلبية مطالبها التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل الأقلية.

وطالب بأن يكون هناك نية في الحوار بين الأحزاب قائمة على الثقة والنية في نجاح الحوار والانسياق وراء مصلحة مصر، والتي لا يمكن ان تحدث بدون تمثيل جميع الأحزاب في البرلمان، وهو ما دفع مستقبل وطن للدعوة لعقد هذا الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الأغلبية جاءت لتفتح صفحة جديدة، لكن دون أن يكون هناك شروط مسبقة "محدش يقولي لازم".

ويستضيف حزب مستقبل وطن اليوم الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

وتضم الجلسة عددا من الأحزاب على رأسها مستقبل وطن وحزب المحافظين وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والعدل وحزب الغد.

وتشهد الجلسة استكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية وإقرار بعض المشروعات المتعلقة بها.

كما تناقش جلسة "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، تفعيل دور الأحزاب في إثراء دور الحياة السياسية في البلاد.
زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام
زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام
زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام
زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام
زعيم الأغلبية: لا يوجد نظام في العالم عليه توافق تام
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