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فن

الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يفتح باب استقبال الأفلام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن عن فتح باب المشاركة للدورة الـ22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام حتى 20 يناير 2020.

وكان المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة “سعاد شوقي” أعلن عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، حيث تشكلت ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتقدمة للمشاركة بالمهرجان.

ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام أربعة مسابقات “مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة”.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى ينظمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.
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