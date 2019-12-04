التموين تحذف البيانات المكررة لمستحقي الدعم

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، موضحًا أنه تم حذف كل المُكرّر وغير المُعرّف.
أوضح "المصيلحي" في تصريحات له أن الوزارة منذ الشهر الماضي أصبحت لديها قواعد بيانات سليمة بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".
وذكر أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، وأصبحت هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل.
وقال إن هناك فرصة عظيمة جدًا للتطوير الاقتصادي إذ إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية لأي قطاع مهمة جدا وبناء المناطق اللوجستية المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل علي تقليل الهادر والفاقد، مما يساهم في خفض 20% من سعر السلع لتقليل مصاريف النقل ومنطقة البحيرة أصبحت بها منطقة علي مساحة كبيرة.