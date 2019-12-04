التموين تحذف البيانات المكررة لمستحقي الدعم

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، موضحًا أنه تم حذف كل المُكرّر وغير المُعرّف.





أوضح "المصيلحي" في تصريحات له أن الوزارة منذ الشهر الماضي أصبحت لديها قواعد بيانات سليمة بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".





وذكر أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، وأصبحت هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل.



