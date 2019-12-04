وزيرة التضامن: المجتمع المدني في مصر له الدور الأكبر في مسألة تنظيم الأسرة والتعامل مع قضية الصحة الإنجابية.. راندا فارس: 2 كفاية يحقق التنمية الاجتماعية الشاملة

غادة والي:

برنامج 2 كفاية يركز على التعامل مع مسألة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة

المجتمع المدنى فى مصر له الدور الأكبر في مسألة تنظيم الأسرة والتعامل مع قضية الصحة الإنجابية

الوزارة تتصدى للعديد من القضايا مثل محو الأمية والزواج المبكر وتمكين المرأة وحمايتها اقتصادياً واجتماعياً





راندا فارس:

برنامج 2 كفاية يعتبر أحد التدخلات الرئيسية التي تحقق التنمية الاجتماعية الشاملة

تطوير 33 عيادة تنظيم أسرة استفاد من خدماتها المجانية 35 ألفاً و 712 سيدة مستهدفة





شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي مساء الثلاثاء فعاليات الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل الذى اقيم بمقر الوزارة بالعجوزة، حيث شهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.





وفي كلمتها أمام فعاليات الاحتفال أكدت "والى" بأن للمجتمع المدنى فى مصر الدور الأكبر في مسألة تنظيم الاسرة والتعامل مع قضية الصحة الإنجابية بما يملكه من أدوات التأثير على المجتمع والوصول للأسرة المصرية وتقديم الخدمات لها وبما يمثله من شريك رئيسى فى تحقيق التنمية بالمجتمع.





وأضافت أن دور وزارة التضامن الاجتماعى فى مسألة تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية يركز على التعامل مع مسألة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة وهو دور مكمل للدور الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان كما أشارت إلى الدور الهام والداعم والذى يقوم به وسائل الإعلام في الترويج لنموذج الأسرة التي بها طفلين يتم رعايتهم وتعليمهم وحمايتهم بشكل لائق بحيث يصبحوا في المستقبل متميزين ويكونوا سندًا ودعمًا للأب والأم.





مضيفة أن الوزارة تتصدى للعديد من القضايا مثل محو الأمية والزواج المبكر وتمكين المرأة وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا لأن المرأة التي تعمل ولها دخل هي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات سليمة خاصة بأسرتها.





وأشارت إلى استخدام مشروع 2 كفاية للعديد من آليات العمل من بعثات طرق الأبواب واستخدام مسرح الشارع والرسائل الإعلامية المختلفة والعيادات الصغيرة الجديدة التى سيتم افتتاحها وغيرها من الأدوات للتوعية بالقضية السكانية والتحفيز الأسر على زيارة عيادات تنظيم الاسرة ونشر مفهوم الأسرة الصغيرة.





وفي نهاية كلمتها ثمنت والى دور جميع الحاضرين والمشاركين من مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية والتصدي للمشكلة السكانية مؤكدة أن كل جهود التنمية المبذولة في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها وخفض معدلات التضخم وتحقيق زيادة النمو الاقتصادى وإتاحة فرص العمل لن تؤتى ثمارها إلا إذا تواكب معها جهودا موازية في التصدي للمشكلة السكانية والحفاظ على صحة الأم والطفل ورعايتهما حتى يمكن الشعور بثمار التنمية التى تتحقق.





من جانبها أكدت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة قد احتفلت العام الماضي في مثل هذا اليوم بتطوير 33 عيادة مماثلة واليوم نشهدُ بَدء المرحلة الثانية لضم 32 عيادةٍ أخرى على مستوى 10 محافظات وهي "البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" منها 24 عيادة جديدة بالكُلية، وهي خُطوة هامة نوسع من خلالها قاعدة الجمعيات الأهلية التي تعمل على إتاحة خدمات تنظيم الأسرةِ بمِصر.





وهي أيضًا الخطوة التي تعد أحد المرتكزات الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقها مجلس الوزراء عام 2015 والتي نفخر أن نكون جزءً فاعلًا منها.





وأشارت إلى أن برنامج 2 كفاية يعتبر أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وقد قام المشروع بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولى في ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألفا و712 سيدة مستهدفة بالمشروع.



