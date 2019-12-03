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تعليم

نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.. ندوة بجامعة بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:29 م
.ندوة بجامعة بني
.ندوة بجامعة بني سويف
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محمد عبد الحليم
استعرض اللواء أشرف حافظ، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع التعريف بالهيئة وتاريخ إنشائها واختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتها، وصور الفساد التي تم ضبطها من إهدار مال عام وغسل أموال واستغلال نفوذ والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة السابقة وعلى رأسها الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع جامعة بني سويف، بقاعة "إيهاب إسماعيل" بحرم الجامعة، بحضور رئيس فرع الهيئة ببني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ، والدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحه "لصدي البلد " أن الجامعة فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن واقعتي ضبط إيحاءات جنسية بكتابين جامعيين بكليتي الآداب والإعلام، وأسفر التحقيق عن قرار الجامعة بإيقاف عضوي هيئة تدريس بالكليتين، وإحالة احدهما لمجلس تأديب.

وأشار "حسن" ، إلى أن الجامعة حريصة على تقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته، موضحًا أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته، علاوة على إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة.
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