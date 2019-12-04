اقتصادية النواب تطالب دراسة الأسواق العالمية لزيادة تصدير الأثاث

قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إفتتاح مدينة الأثاث الجديدة تساهم في توفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة بشروط.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير عملة صعبة لابد أن يكون هناك معارض دولية في جميع المدن الجديدة مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط وغيرها لعرض المنتجات أمام شريحة كبيرة من الدول حول العالم مما يُساهم في زيادة نسبة الصادرات.





وأكد النائب على ضرورة دراسة الأسواق الخارجية من جانب الدولة لمعرفة أبرز المنتجات التي تشغل الرأي العام لديهم ويحتاجون إليها وتكثيف الجهود لتلبيتها، مشيرًا إلى ضرورة إحلال الواردات الإنتاج بهدف الاكتفاء لتقليل الاستيراد.





وتابع النائب: "لابد من تطوير جميع الموديلات حتى تتناسب مع تطور العصر، بالإضافة لتطوير أنواع الأخشاب المستخدمة في الإنتاج".





كان ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، حيث افتتح مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، إضافة إلى مشروع إسكان دار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة كهرباء غرب دمياط عبر تقنية الفيديو كونفراس، كما افتتح محطة محولات مدينة الأثاث.





وحرص الرئيس السيسي على تفقد مدينة دمياط للأثاث والتقط الصور التذكارية مع العاملين بها.





وقال الرئيس السيسى أثناء الافتتاح، إن الدولة جادة في تطوير ودعم الصناعة فى مصر، بتجهيز الأراضي الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، "بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس.. مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك".





وتابع قائلا:" يا جماعة مصر فيها 100 مليون وتنمو، وحجم الطلب للمساكن والفنادق ينمو.. وعندنا 14 مدينة سيتم افتتاح المرحلة الأولى منهم منتصف العام القادم.. وبالتالى هناك فرصة للعمل والإنتاج ليهم مكان فى السوق المصرى حتى لا يعتمد جزء منا على الأثاث من الخارج.. هنا مدينة الأثاث وهتعمل نقلة كبيرة فى المنتج الجميل الموجود الآن ليكون أكثر جمالا وأكثر إتقانا.. وأنا بحلم بمدينة الأثاث لتأخذها مكانها.. والناس تقول هنروح مصر عشان نجيب أثاث من مدينة الأثاث بمدينة دمياط".



