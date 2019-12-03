بدون جراحة.. وصفة سريعة للتخلص من دوالي الساقين.. تعرفوا عليها



وإليكم حيل سريعة تخلصكم من دوالى الساقين يقدمها موقع برايت سايد ..



يمكن رفع الساق لأعلى حوالى 20 دقيقة على الأقل 3 مرات يوميا مع ارتداء جوارب ضاغطة تمنع تدفق الدم للخلف وتقلل أو تمنع التورم.



لا غنى عن التدليك بهذه الوصفة الطبيعية للقضاء على مشكلة الدوالى نهائيا بدون حاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التى قد تضر بالجسم كثيرا وتسبب أمراضا خطيرة.



المكونات المطلوبة:

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

زيت لوز مر.

زيت لوز حلو.



الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.

ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.



يعد مرض دوالي الساقين من المشاكل الصحية التي تصيب الأوردة نتيجة قصور في عمل الصمامات الموجودة بداخلها.