مستشار قانوني: قطر هددت فرنسا بوقف صفقة تسليح حال استمرار تحقيقات فساد بي ان سبورت.. فيديو

قال ياسر فتحي، المستشار القانوني، إن ناصر خليفي مالك مجموعة قنوات بي ان سبورت، متهم بالفساد أمام القضاء السويسري، مشيرا إلى أن التحقيقات تشمل اتهام رجل مسؤول مهم ولكن لم يتم الاعلان عنه إلا بعد ادانته بشكل رسمي.



وأضاف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن ما تقوم به بي ان سبورت حاليا هو المشروع البديل لقنوات الجزيرة.



وأوضح المستشار القانوني، أن بي ان سبورت أنشأت العديد من القنوات المختلفة والتي تعرض مواد مختلفة، مشيرا إلى أن قنوات بي ان سبورت بدأت رياضية فقط، ولكن تحولت مؤخرا من أجل أن تحل محل الجزيرة.



وتابع أن بي ان سبورت استغلت فساد داخل الفيفا للحصول على حقوق غير مشروعة لنقل البطولات، مشيرا إلى أن بي ان سبورت مشروع سياسي له اهداف خاصة وليس مشروع رياضي.



وأكد أن فساد عقود بي ان سبورت تتضمن نقل جميع البطولات حتى عام 2030، مشيرا إلى أن التحقيقات لدى المدعي العام السويسري تتضمن خرق واضح لقانون المنافسة، مؤكدا أن بي ان سبورت لصوص.



ولفت ياسر فتحي، إلى أن قطر هددت فرنسا بوقف صفقة تسليح في حال عدم توقف اتهام ناصر الخليفي بشأن وقائع فساد بي ان سبورت.



