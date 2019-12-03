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رياضة

الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:28 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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القسم الرياضى
اختتم الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف تدريبات اليوم استعداد لمواجهة حرس الحدود غدا ضمن مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز وتقام المباراة علي ستاد حرس الحدود في تمام الساعه السابعه والنصف.

وطلب طلعت يوسف من اللاعبين مواصلة تحقيق النتائج الجيدة خلال الفتره المقبلة.

كان الاتحاد حقق الفوز بثلاثة اهداف دون رد علي الاسماعيلي ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول المسابقه الدوري العام.

ومن المقرر ان يلعب الاتحاد امام النصر في مبارة دور الـ32 من كاس مصر يوم الاحد المقبل.

يذكر أن زعيم الثغر كان قد نجح في التأهل الي ربع نهائي كأس محمد السادس الأندية العربية عقبه تخطيه المحرق البحريني.

وكلف مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، إبراهيم شعبان عضو مجلس ادارة النادي بحضور مراسم قرعة ربع نهائي البطولة كأس محمد السادس الأندية العربية والتي تجري يوم الاربعاء في الرياض.
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