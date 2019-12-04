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برلمان

تحرك برلماني عاجل لزيادة رواتب الأطباء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
الطبيب
الطبيب
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حسن رضوان
أعلن محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمة بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تحسين راتب الطبيب بزيادة بدل العدوى.

وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على علاج المرضى ونقلهم من الحالات الخطرة إلى الاستقرار بخلاف أي شخص أخر ولابد أن تلتفت الدولة له وأن تقوم بزيادة الراتب الخاص به حتى يستطيع متابعة عمله على أكمل وجهة.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن الطبيب من أكثر الأشخاص عرضة للعدوى بسبب تعامله المباشر مع المريض ولذلك يجب أن يكون له بدل عدوى يستطيع من خلال يعيش حياة كريمة.

وتابع النائب:" المريض بحاجة ماسة لوجود الطبيب، ولذلك يجب أن يكون هناك تحفيز له من جانب الدولة لكي يستيطيع الاستمرار في معالجة المرضة بمهنية وجدية".

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة حتي يتم توجيهه لوزارة الصحة للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول عاجلة تصب في مصلحة الطبيب.
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