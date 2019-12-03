ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد حلمي: 85 مليون دولار حجم وارداتنا من الأثاث

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:26 م
صناعة الأثاث
صناعة الأثاث
Advertisements
البهي عمرو
قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم وارداتنا من الأثاث تصل 85 مليون دولار، وذلك بعد الإصلاحات التى تمت فى الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تستورد بعض الأخشاب من الخارج لعمل منتجات مميزة.

وأشار رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن مصر دائمًا تتميز بصناعة الأساس، ومعروفة بين الدول بالتقدم فى صناعة الأثاث.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن جذب الصناع والورش للضم لهذه المنظومة، وأن المنافسة بين الدول يحتاج الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الدول المتقدمة فى هذه الصناعة يعتمدون على التكنولوجيا.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن هذه الصناعة تحتاج التطوير والتغيير، ومواكبة كل ما هو جديد، لفتح أسواق عالمية.

Advertisements

ترشيحاتنا

50 صورة | تشييع جثمان الفنان محمد خيرى من مسجد السيدة نفيسة

شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

نجيب ساويرس يهين الإخوانية آيات عرابي بسبب شعبان عبد الرحيم

سيد عبد الحفيظ يكشف عن رسالته الصارمة تجاه حكم مباراة النجم الساحلي

لماذا يستقطب تنظيم داعش الإرهابي النساء؟

على رأسنا من فوق.. 4 دول اختارت محمد صلاح لحصد الكرة الذهبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء