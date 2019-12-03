أحمد حلمي: 85 مليون دولار حجم وارداتنا من الأثاث

قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم وارداتنا من الأثاث تصل 85 مليون دولار، وذلك بعد الإصلاحات التى تمت فى الفترة الأخيرة.





وأضاف رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تستورد بعض الأخشاب من الخارج لعمل منتجات مميزة.





وأشار رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن مصر دائمًا تتميز بصناعة الأساس، ومعروفة بين الدول بالتقدم فى صناعة الأثاث.





وأوضح رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن جذب الصناع والورش للضم لهذه المنظومة، وأن المنافسة بين الدول يحتاج الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الدول المتقدمة فى هذه الصناعة يعتمدون على التكنولوجيا.





وأكد رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن هذه الصناعة تحتاج التطوير والتغيير، ومواكبة كل ما هو جديد، لفتح أسواق عالمية.