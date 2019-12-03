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مرأة

بوسى بإطلالة غريبة تفاجئ متابعيها بلوك جديد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:42 م
بوسى
بوسى
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لمياء الياسين
نشرة المطربة الشعبية بوسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت بوسى بالصورة باطلالة غريبة ترتدى بلوزة ستان باللون البيج تحمل بعض نقوشات الورد باللون الأسود، ونسقت معها بنطلون من نفس القماشة والنقوشات أيضا، مما جعل إطلالتها تشبه البيجامة.

وأكملت المطربة الشعبية إطلالتها بحذاء أنيق ذي كعب عالى باللون الأسود فيما ارتدت حقيبة يد باللون لأسود المتناسق مع إطلالتها وساعة يد باللون الفضى.

واعتمدت الفنانة بوسي على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

أما عن المكياج فقد وضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرته بلمسات بسيطة وأختارت روج ومانكير باللون النبيتى الداكن
بوسى بإطلالة غريبة تفاجئ متابعيها بلوك جديد
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