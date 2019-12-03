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المدرس قالي غنيلي أغنية .. محمد ثروت: عانيت كثيرا بسبب اسمي.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:33 م
محمد ثروت
محمد ثروت
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هاني حسين
كشف الفنان محمد ثروت، عن مواقف كوميدية تعرض لها بسبب اسمه أيام الطفولة والدراسة.

وأضاف محمد ثروت في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت اعاني كثيرا بسبب اسمي وتشابه مع اسم المطرب محمد ثروت".

وتابع محمد ثروت:" كان في مدرس أيام المدرسة أول لما عرف اسمي قالي غنيلي اغنية ".

وأكمل محمد ثروت:" في بداية أدواري الفنية لم يعرفني أحد لأنني أظهر بشكل مختلف في الأدوار عن شكلي الأصلي".

ولفت محمد ثروت:" أول دور لي كان في مسلسل الكبير مع الفنان أحمد مكي، وكنت مشارك في مركز الإبداع في مسرحية قهوة سادة".
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