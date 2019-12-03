المدرس قالي غنيلي أغنية .. محمد ثروت: عانيت كثيرا بسبب اسمي.. فيديو

كشف الفنان محمد ثروت، عن مواقف كوميدية تعرض لها بسبب اسمه أيام الطفولة والدراسة.
وأضاف محمد ثروت في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت اعاني كثيرا بسبب اسمي وتشابه مع اسم المطرب محمد ثروت".
وتابع محمد ثروت:" كان في مدرس أيام المدرسة أول لما عرف اسمي قالي غنيلي اغنية ".
وأكمل محمد ثروت:" في بداية أدواري الفنية لم يعرفني أحد لأنني أظهر بشكل مختلف في الأدوار عن شكلي الأصلي".
ولفت محمد ثروت:" أول دور لي كان في مسلسل الكبير مع الفنان أحمد مكي، وكنت مشارك في مركز الإبداع في مسرحية قهوة سادة".
وأضاف محمد ثروت في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت اعاني كثيرا بسبب اسمي وتشابه مع اسم المطرب محمد ثروت".
وتابع محمد ثروت:" كان في مدرس أيام المدرسة أول لما عرف اسمي قالي غنيلي اغنية ".
وأكمل محمد ثروت:" في بداية أدواري الفنية لم يعرفني أحد لأنني أظهر بشكل مختلف في الأدوار عن شكلي الأصلي".
ولفت محمد ثروت:" أول دور لي كان في مسلسل الكبير مع الفنان أحمد مكي، وكنت مشارك في مركز الإبداع في مسرحية قهوة سادة".