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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم 3-12-2019.. تعرف على منافس النادي في دور الـ 16 من كأس مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:29 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

- تعليق فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف
أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رضاه التام بعد الفوز على بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، والصعود لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

- تعرف على منافس الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر
انتهت أحداث مباراة الأهلي وبني سويف، بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

- الأحمر خطف الصعايدة.. الأهلي إلى دور الـ 16 في كأس مصر بالفوز على بني سويف 3 - 1 ..فيديو
تمكن فريق بني سويف من الوصول إلى مرمى الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق هجمة منظمة بدأها لاعب وسط بني سويف في الدقيقة الاولى ولكن تصل من رأسية قوية في يد شريف إكرامي.

- أحمد شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وبنى سويف.. تفاصيل
انتقد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، موعد مباراة الأهلي في بطولة الكأس التي أقيمت أمام منافسه بني سويف في دور ال32 من بطولة كأس مصر.

- تذكرتي تعلن موعد فتح بوابات مباراة الأهلي والهلال السوداني واستلام التذاكر
أعلنت شركة "تذكرتي"، موعد فتح بوابات استاد السلام في مواجهة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون في تمام الثالثة عصرًا.

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