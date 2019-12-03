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رياضة

مدرب بني سويف: تغييرات فايلر أحدثت الفارق.. ولنا ضربة جزاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:42 م
فايلر
فايلر
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عمرو ابوبكر
أكد حسن موسى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، أن التغييرات التي أجراها السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي ساهمت في تغيير النتيجة.

وقال موسى، في تصريحات فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوطا جيدا في حدود الإمكانيات، ولعبنا مباراة ممتازة، وتغييرات الأهلي عملت حلولا".

وتابع: "فخور باللاعبين وقدمنا مباراة جيدة وأهدرنا فرصتين للتسجيل، ولكن الفروقات البدنية كانت واضحة جدا مع الشوط الثاني".

وأوضح: "كان لنا ضربة جزاء وكان هناك أكثر من خطأ لكن لن نعلق كثيرا على التحكيم".

وأتم: "طلبنا اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لضغط الدرجة الثانية لكنه رفض".
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