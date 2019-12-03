ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قانوني: لا حصانة لأمير قطر حال ثبوت إدانته في فساد بي إن سبورت ..فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:40 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
Advertisements
عمرو ممدوح
قال ياسر فتحي، المستشار القانوني، إن القضاء السوسري وجه اتهاما بالفساد إلى ناصر الخليفي، مالك قنوات "بي إن سبورت" فيما يخص الحصول على حقوق بث البطولات الرياضية المختلفة، كما وجه الاتهام إلى شخصية سياسية أخرى لم يكشف عنها، متابعا "أتوقع أن يكون أمير قطر".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا توجد حصانة للمسؤولين في الدول الأخرى لدى القضاء الأوروبي، إلا أنه تتم مراعاة عدم إعلان اتهامهم إلا بعد إدانتهم رسميا.

وأوضح ياسر فتحي المستشار الاعلاني، أنه حال ثبوت إدانة تميم أمير قطر، فسيكون مطلوبًا ضبطه ولن يتمكن من السفر عبر جميع مطارات أوروبا.

وأكد ياسر فتحي، أنه إذا ثبتت إدانة تميم بن حمد أمير قطر، فتمكن ملاحقته وضبطه أولا قبل الإعلان للإعلام عن اتهامه. 

وتابع أن قناة "بي إن سبورت" استولت على حقوق عدد من الدول في بث البطولات، مشيرا إلى أنه تم منع بث البطولات في جميع العربية وشمال أفريقيا عدا إسرائيل وإيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

أمير الكويت يوجه رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على المال العام

كأس العالم في قطر.. الرشاوى تشوه وجه الساحرة المستديرة.. شاهد

صفقة عسكرية تهدد العلاقات القطرية الفرنسية

بـ صفقة عسكرية ضخمة.. أمير قطر يضغط على فرنسا لتبرئة ناصر الخليفي

فساد رجال تميم.. ناصر الخليفي أمام الادعاء السويسري بسبب عقد beiN وفيفا

ترشيحاتنا

بـ 5 كلمات | إسعاد يونس تودع شعبان عبدالرحيم.. شاهد

الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة

مدحت طه: حققنا فوزا مهما على المقاولون.. والحكم حرمنا من هدفين

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

لدينا طلب واحد.. أول تعليق من أسرة منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي على الجريمة

أحمد موسى: البدلة بـ 100 دولار في الصين تباع بـ 30 ألف جنيه في مصر ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء