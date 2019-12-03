قانوني: لا حصانة لأمير قطر حال ثبوت إدانته في فساد بي إن سبورت ..فيديو

قال ياسر فتحي، المستشار القانوني، إن القضاء السوسري وجه اتهاما بالفساد إلى ناصر الخليفي، مالك قنوات "بي إن سبورت" فيما يخص الحصول على حقوق بث البطولات الرياضية المختلفة، كما وجه الاتهام إلى شخصية سياسية أخرى لم يكشف عنها، متابعا "أتوقع أن يكون أمير قطر".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا توجد حصانة للمسؤولين في الدول الأخرى لدى القضاء الأوروبي، إلا أنه تتم مراعاة عدم إعلان اتهامهم إلا بعد إدانتهم رسميا.





وأوضح ياسر فتحي المستشار الاعلاني، أنه حال ثبوت إدانة تميم أمير قطر، فسيكون مطلوبًا ضبطه ولن يتمكن من السفر عبر جميع مطارات أوروبا.





وأكد ياسر فتحي، أنه إذا ثبتت إدانة تميم بن حمد أمير قطر، فتمكن ملاحقته وضبطه أولا قبل الإعلان للإعلام عن اتهامه.





وتابع أن قناة "بي إن سبورت" استولت على حقوق عدد من الدول في بث البطولات، مشيرا إلى أنه تم منع بث البطولات في جميع العربية وشمال أفريقيا عدا إسرائيل وإيران.



