الملكة إليزابيث تستقبل ترامب في حفل قادة الناتو بقصر باكينجهام.. فيديو وصور

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد استقبالا ملكيا في قصر باكينجهام، في إطار حفل استقبال للناتو بحضور دوق كامبريدج.



وتناول ترامب وزوجته ميلانيا الشاي مع الأمير تشارلز وكاميلا في كلارنس هاوس قبل وصولهما إلى قصر باكنجهام وسط إجراءات أمنية مشددة.



وكانت ميلانيا ترتدي معطفا أصفر اللون بقيمة 4700 جنيه إسترليني، وحذاء أرجواني بكعب عال. بينما ارتدى ترامب بدلة زرقاء داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق زرقاء.



ومن بين قادة العالم الآخرين في قصر باكنجهام في حفل الاستقبال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة، والمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل ورئيس وزراء هولندا مارك روته، فضلا عن رئيس الوزراء البريطاني بيوريس جونسون.



ولعبت دوقة كامبريدج دورا رئيسيا في حدث الليلة، حيث انضم زوجها، الأمير ويليام، اليوم إلى فريق البحرية البريطانية المكلف بحماية ناقلات النفط ضد القوات الإيرانية.

