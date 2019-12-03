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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف عن رسالته الصارمة تجاه حكم مباراة النجم الساحلي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:29 م
فايلر وسيد عبد الحفيظ
فايلر وسيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه دخل في أجواء مباراة بني سويف بكأس مصر متأخرًا، مما أدى لتراجع الأداء في الشوط الأول.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن فريقه سيبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بداية من غدًا الأربعاء.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "مباريات الكأس دائمًا ما تحمل المفاجآت، دخلنا إلى المباراة متأخرين للغاية خاصة في الشوط الأول، أما النصف الثاني فكانت الأمور أفضل بكثير".

وعن لقاء النجم الساحلي الماضي، فأضاف عبد الحفيظ: "التحكيم عنصر أساسي ومؤثر جدًا في نتيجة أي مباراة، وتحدثت في الاجتماع الفني لمواجهة النجم الساحلي وطلبت منهم توجيه رسالة وقتها للحكم".

وأكمل: "قلت لهم بأن يبلغوا الحكم بأن الأهلي والنجم الساحلي وصلا إلى نهائي بطولة أفريقيا وكذلك قبل النهائي في أكثر من مناسبة مؤخرًا، ولذلك فإن المتابعة ستكون كبيرة للغاية، وذلك لكي يدرك أهمية اللقاء".

واختتم: "هذا الحكم قام بنفس الكارثة في 2015، وكررها في لقاء الأهلي والنجم بطرد مبكر للغاية بعد قرار ليس له أي علاقة بقوانين كرة القدم، لكن اللقاء انتهى وسنبدأ الاستعداد للهلال من الغد".
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