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بين الناس

حارس عقار يناشد وزارة التضامن بصرف معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد الحاج رمضان عبدالله عبد المجيد، البالغ من العمر 62 عاما، ويقيم بشارع شاهين العجوزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، الحصول على معاش تكافل وكرامة .

ويقول فى رسالته :أعمل حارس عقار وأعيش أنا وابني وأحفادي في غرفة تحت السلم ، و أعاني من مرض القلب، وعدم اتزان، وضعف بالذاكرة، ولم أتقاض معاشي منذ فترة، وأريد معاشا شهريا بسيطا يساعدني على تحمل نفقات الحياة، وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة من عام ولم أحصل عليه حتى الآن، وأناشد وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة صرفه لي .

للتواصل مع الحالة ٠١٠١٤٩٧٦٠٣١

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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