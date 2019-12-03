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رياضة

مدرب الأهلي يعدد مكاسب الفريق من مباراة بني سويف فى كأس مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:33 م
الجهاز الفني للنادي
الجهاز الفني للنادي الأهلي
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محمد رشاد
قال سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أداء الفريق تباين خلال مباراة بني سويف، يوم الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر لموسم 2019/2020 بفوز سهل على بني سويف بثلاثية مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

واكد قمصان عبر قناة الأهلي: "تأخرنا 45 دقيقة، والتبديلات أثرت إيجابا على أداء الفريق في الشوط الثاني، فرق الدرجة الثانية تؤدي دائما بروح وحماس في مباريات الكأس، لكن نجحنا في تحقيق هدفنا".

وأشار "عودة الثقة لأزارو مهم، حيث سجل هدفين، وكذلك أدى باقي اللاعبين بشكل جيد مثل أليو ديانج وعمار حمدي وغيرهم، الأهم مواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة، لا توجد مباراة سهلة أو صعبة".

ولفت إلى أنه كان ممكنا أن يتكهرب لقاء بني سويف، لذا من المهم أن نؤدي بجدية وقتال، حيث أن مباراة الهلال شغلت نسبيا تركيز لاعبي الأهلي، لذا كان مهما إشراك عدد كبير من اللاعبين في ظل ضغط الوقت".

وأتم سامي قمصان "نتطلع لحصد 6 نقاط على ملعبنا أمام الهلال ثم بلاتينيوم لنستعيد مكانتنا في المجموعة".
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