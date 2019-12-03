بنك مصر: ندعم بقوة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أكد بنك مصر، إنه داعم قوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد آليات التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك بفعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23؛ بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، وأكثر من 94 ألف زائر و ممثلين من 37 دولة، وأكثر من 5000 مسئول إعلامي.
ذكر بيان صادر عن البنك منذ قليل، أنه استهدف خلال تواجده بالمؤتمر تقديم كافة المعلومات للزائرين للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية الرقمية ومنها؛ الانترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر BM Wallet، وقرض "اكسبرس"
أوضح البنك أنه يسعي لإتاحة الخدمات المالية لكل فائات المجتمع عبر شبكات الفروع البالغة 700 فرعا علي مستوي الجمهورية و دول " الإمارات، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية،إيطاليا"، مشيرا إلي استهدافه خلال الفترات القادم للتواجد ببعض البلدان الإفريقية من بينها العاصمة الكينية نيروبي، و التوسع في كل بلدان العالم.
ويمتلك بنك مصر شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلي ATM لـ 2700 ماكينة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها ، بالإضافة لإتاحة البنك للعملاء إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وإنستجرام.
و قام بنك مصر ولأول مرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000.