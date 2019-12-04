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أول أجر كان 40 جنيه.. محمد ثروت: اشتغلت أمين مخازن قبل التمثيل.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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هاني حسين
قال الفنان محمد ثروت، إنه بدأ التمثيل منذ الثانوية العامة في مسرح المدرسة، مضيفا:" بعد دخولي الجامعة في عين شمس اشتركت في فريق المسرح و استمريت في الكلية لمدة 7 سنوات لأنني أرغب في التمثيل".

وأضاف محمد ثروت في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" شاركت في فرق تمثيل حرة، وأول مسرحية حصلت فيها على أجر كان في قصر ثقافة الغوري وحصلت على 40 جنيه ".

وتابع محمد ثروت:" مسرح الشارع علمني الجرأة والإرتجال للرد والسيطرة على أي موقف طارئ يطرأ".

وأكمل محمد ثروت:" شاركت في مركز الإبداع لمدة 6 سنوات في مسرحية قهوة سادة، ولم أحصل على أجر".

ولفت محمد ثروت:" قبل احتراف التمثيل اشتغلت أمين مخازن، وكنت أؤدي شخصيات مختلفة لصاحب العمل".
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