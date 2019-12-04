اليوم.. اتحاد الغرف التجارية يستقبل منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، اليوم "الأربعاء"، فعاليات اجتماعات منتدى الأعمال "المصرى البيلاروسى"، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.





قال الاتحاد في تقرير له إنه من المقرر أن يضم المنتدى عددا من الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والكيماويات وتوقيع مذكرات ثنائية.





وأوضح الاتحاد أنه من المقرر أن تشارك الشركات البيلاروسية في أعمال المنتدى لقطاعات ورق الشحوم ومقاوم للماء لحزمة المواد الغذائية والورق الملون في حزم وورق ملفوف مع درجات مختلفة من الحماية: العلامة المائية، الحماية الكيميائية، والألياف الواقية.



