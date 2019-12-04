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اقتصاد

اليوم.. اتحاد الغرف التجارية يستقبل منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
الغرف التجارية
الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، اليوم "الأربعاء"، فعاليات اجتماعات منتدى الأعمال "المصرى البيلاروسى"، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

قال الاتحاد في تقرير له إنه من المقرر أن يضم المنتدى عددا من الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والكيماويات وتوقيع مذكرات ثنائية.

وأوضح الاتحاد أنه من المقرر أن تشارك الشركات البيلاروسية في أعمال المنتدى لقطاعات ورق الشحوم ومقاوم للماء لحزمة المواد الغذائية والورق الملون في حزم وورق ملفوف مع درجات مختلفة من الحماية: العلامة المائية، الحماية الكيميائية، والألياف الواقية.

بالإضافة إلى إنتاج المغلف والحليب المعقم والزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم مصل اللبن الجاف المنزع للمعادن وأجبان صلبة وشبه صلبة ومعالجة ومنتجات الألبان الجافة والحليب المعلب وطعام للأطفال ومشروبات اللبن الزبادي والكريمة الحامضة والجبن والكازين.
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