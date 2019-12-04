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بين الناس

سكان شارع الحاج نعمان بعزبة النخل يصرخون .. القمامة تحاصرنا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة صفاء محمود، من سكان شارع الحاج نعمان فى عزبة النخل القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة فى الشارع.

وتقول فى رسالتها : القمامة تحاصرنا من كل اتجاه ، مبقناش نعرف نفتح الشبابيك ، من المنظر البشع ، و الروائح الفظيعة .

وأضافت: يجب ان يتم توفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل يومى، للحد من انتشار الروائح الكريهة والأمراض .

وناشدت المسئولين بسرعة ايجاد حل فى أسرع وقت رأفة بحال الأهالى .

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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