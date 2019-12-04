سكان شارع الحاج نعمان بعزبة النخل يصرخون .. القمامة تحاصرنا

شكت المواطنة صفاء محمود، من سكان شارع الحاج نعمان فى عزبة النخل القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة فى الشارع.



وتقول فى رسالتها : القمامة تحاصرنا من كل اتجاه ، مبقناش نعرف نفتح الشبابيك ، من المنظر البشع ، و الروائح الفظيعة .



وأضافت: يجب ان يتم توفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل يومى، للحد من انتشار الروائح الكريهة والأمراض .



وناشدت المسئولين بسرعة ايجاد حل فى أسرع وقت رأفة بحال الأهالى .



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