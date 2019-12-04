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اقتصاد

التخطيط: نحرص على دعم أفريقيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حرص مصر على المشاركة بفاعلية في كل الجهود والمبادرات الأفريقية مع تأكيدها دائمًا على أهمية تكامل هذه الجهود والمبادرات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد في تصريحات لها، أن هذا الشهر يأتى بعدد من المناسبات الهامة التي تجمع الدول الإفريقية على أرض مصر منها عقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر، ليكون نموذجًا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ، وزيارة بعثة لجنة الشخصيات البارزة من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للإتحاد الأفريقي إلى مصر.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن تلك الاجراءات لمراجعة التقرير الطوعي لمصر من خلال إجراء مشاورات موسعة مع الجهات المعنية بالدولة ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تمهيدًا لإطلاق التقرير في فبراير المقبل، فضلًا عن إقامة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، والذي يعد منصة شبابية تعزز فرص العمل الدولي المشترك.

أضافت أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وهي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، إلا أنها عملية ليست يسيرة وعادة ما تواجه بتحديات، مشيرة إلى أهمية الإيمان بالقيادات الشابة وتأهيلهم، منوهة عن تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.
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