اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب عقب مباراة الأهلى والزمالك

تتظر محكمة جنايات طنطا محاكمة المتهمين بقتل شاب على مقهى بكفر الزيات، إثر نشوب مشاجرة بينهم عقب مباراة الأهلى والزمالك.



ترجع الواقعة لشهر مارس الماضى بتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنذاك إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمقتل شاب يدعى أحمد عودة، انتقل ضباط المباحث، وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلى والزمالك بسبب خلافات بينهم، قام على إثر ذلك المتهمين بقتل المجنى عليه، تم ضبطهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم عدة مرات، وإحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت قرارها المتقدم.