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توك شو

عماد راغب: عائد استثمار صندوق عطاء يدعم احتياجات ذوي الإعاقة.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
ذوى الاعاقه
ذوى الاعاقه
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قسم التوك شو
قال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء، إن صندوق عطاء أنشئ في الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة العام الماضي بناء على مبادرة رئيس الجمهورية وقد قام بدعم المبادرة بـ 80 مليون جنيه.

وأضاف "راغب" خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc"،أن الفكرة جاءت لإنشاء صندوق خيرى استثماري يختلف عن المؤسسات في جمع التبرعات، كما أن الصندوق ينال دعمًا كبيرًا من الدولة والبنك المؤسس.

وأوضح "راغب" أن وزارة التضامن تتابع باستمرار ما يحدث من تطورات في صندوق عطاء.

وأشار "راغب" إلى أن الصندوق هدفه بسيط وهو ضم أفراد الشعب والهيئات والبنوك ويمكنهم اكتتاب وثيقة وتبدأ قيمة هذه الوثيقة من 10 جنيهات فيما أعلي هذه الوثيقة تظل باسم المكتتب لا يستطيع أحد أخذها وللمكتب حق استردادها بعد 3 سنوات .

وتابع "راغب" أننا نأخذ عائد هذا الاستثمار ونقوم بتوجيه الي دعم ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم المختلفة، كما أن الصندوق سيساهم ويدعم المؤسسات والجمعيات المنوط بها الاهتمام بذوي الإعاقة.
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