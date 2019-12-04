عماد راغب: عائد استثمار صندوق عطاء يدعم احتياجات ذوي الإعاقة.. فيديو

قال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء، إن صندوق عطاء أنشئ في الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة العام الماضي بناء على مبادرة رئيس الجمهورية وقد قام بدعم المبادرة بـ 80 مليون جنيه.





وأضاف "راغب" خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc"،أن الفكرة جاءت لإنشاء صندوق خيرى استثماري يختلف عن المؤسسات في جمع التبرعات، كما أن الصندوق ينال دعمًا كبيرًا من الدولة والبنك المؤسس.





وأوضح "راغب" أن وزارة التضامن تتابع باستمرار ما يحدث من تطورات في صندوق عطاء.





وأشار "راغب" إلى أن الصندوق هدفه بسيط وهو ضم أفراد الشعب والهيئات والبنوك ويمكنهم اكتتاب وثيقة وتبدأ قيمة هذه الوثيقة من 10 جنيهات فيما أعلي هذه الوثيقة تظل باسم المكتتب لا يستطيع أحد أخذها وللمكتب حق استردادها بعد 3 سنوات .



