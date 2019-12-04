السيسي يفتتح مدينة الأثاث وعددا من المشروعات القومية بدمياط.. برلمانيون: خطوة ايجابية لفتح صناعات كبرى وتوفير فرص عمل..ويؤكدون: مصر تعيش مرحلة ذهبية في تاريخها المعاصر

بعد افتتاح مدينة الأثاث الجديدة.. «صناعة النواب» تكشف عن 4 منتجات ستصدر للخارج

اقتصادية النواب تطالب دراسة الأسواق العالمية لزيادة تصدير الاثاث

برلماني: مصر على أعتاب العودة لريادة صناعة الأثاث عالميا

مستقبل وطن: مدينة دمياط أحد أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، حيث افتتح مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، بالإضافة لمشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة كهرباء غرب دمياط عبر تقنية الفيديو كونفراس، كما افتتح محطة محولات مدينة الأثاث.





وحرص الرئيس السيسي على تفقد مدينة دمياط للأثاث والتقط الصور التذكارية مع العاملين بها.





وقال الرئيس السيسى خلال الافتتاح إن الدولة المصرية جادة في تطوير ودعم الصناعة فى مصر، من خلال تجهيز الأراضي الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين قائلا: "بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس.. مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك".





وفى المقابل، قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مدينة الأثاث الجديدة بدمياط يعد خطوة ايجابية لفتح صناعات كبرى، مشيرًا إلى أن المدينة تنتج موديلات أثاث عديدة يمكن تصديرها للخارج.





وأضاف سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبرز المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الخارج، غرف النوم والأنتريهات والإكسسوارات الحديثة والمطابخ والسفر.. وغيرها من المنتجات التي تتميز بها مدينة الأثاث، التي ستحقق وفرًا في العملة الصعبة وزيادة في نسبة الصادرات.









وأشار سمير البطيخي، إلى أن مصر في الماضي كانت تتميز بصناعة الأثاث والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات، ولكن بعد دخول الصين وتركيا في دائرة التنافس أصبحت هناك ضرورة في تطوير المنتجات وبوجود مدينة جديدة للأثاث مصر قادرة لدخول الأسواق الخارجية مرة أخرى.





وتابع سمير البطيخي "أن هناك 114 مدينة صناعية في 26 محافظة تم افتتاحها الفترة الماضية"، مؤكدًا ضرورة تسليط الضوء على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة عبر تخفيض سعر الفائدة في البنوك وتخفيض أسعار الطاقة والصرف الصحي.





كما قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إفتتاح مدينة الأثاث الجديدة تساهم في توفير العديد من فرص العمل بالاضافة إلى توفير العملة الصعبة بشروط.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير عملة صعبة لابد أن يكون هناك معارض دولية في جميع المدن الجديدة مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط وغيرها لعرض المنتجات أمام شريحة كبيرة من الدول حول العالم مما يساهم في زيادة نسبة الصادرات.





وأكد النائب على ضرورة دراسة الأسواق الخارجية من جانب الدولة لمعرفة أبرز المنتجات التي تشغل الرأي العام لديهم ويحتاجون إليها وتكثيف الجهود لتلبيتها، مشيرًا إلى ضرورة إحلال الواردات الإنتاج بهدف الاكتفاء لتقليل الاستيراد.





وتابع النائب:" لابد من تطوير جميع الموديلات حتى تتناسب مع تطور العصر، بالاضافة لتطوير انواع الاخشاب المستخدمة في الانتاج".





ومن جانبه أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أن السيسي استطاع أن يعيد لصناعة الأساس المصرية، مكانتها الرائدة.





وقال النائب حسن السيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأثاث المصري كان رائدًا في مجاله، ومصر كانت المصدر الأول لصناعة الأثاث، خاصة الأثاث الدمياطي، المشهود له بتصميمه وتنفيذه الرائع، إلا أنها تدهورت خلال الفترة الأخيرة، حتى جاء الرئيس السيسي وأعاد لها مكانتها مجددًا.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان من الحكومة بفتح أفرع لمدنية دمياط للأثاث في أماكن أخرى، لتوسيع القطاع الأثاثي خاصة وأنه سيسهم في توفير فرص العمل كبيرة للغاية، كما أن هذا يدعم ترتيب صناعة الأثاث في مصر عالميًا، من خلال كثرة مصانع ومعارض الأثاث.





كما أكد النائب حسن السيد ضرورة أن يكون هناك تسهيلات من جانب الحكومة أمام المستثمرين داخل مدنية دمياط للأثاث والقضاء على البيروقراطية.





وقال المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الافتتاحات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لعددًا من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، تعتبر أحد الأولويات التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم مُهتم بتدشين المشروعات القومية الضخمة العملاقة لخلق استراتيجيات استثمارية للأجيال القادمة لانتعاش الاقتصاد.





وأضاف المهندس عبدالحميد الهواري، أن الرئيس السيسي يسطر مرحلة جديدة من البناء والتنمية من خلال تلك المشروعات القومية، التي نفذها وأشرف عليها بنفسه في كافة المراحل، مؤكدًا أن تلك المشروعات تلعب دورًا في رفع المعاناة عن كواهل أبناء مدن الدلتا ودفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع وخدمة المدن العمرانية الجديدة.



