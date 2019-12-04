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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ 452.6 مليار جنيه

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي المصري لـ 542.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 530.64 مليار جنيه في يوليو 2019 بفارق11.96 مليار جنيه، ومقارنة بـ536.1مليار جنيه في يونيو السابق بفارق 6.5 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لـ 639 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 629 مليون جنيه في يولية السابق ومقارنة 618 مليون جنيه في يونيو 2019 .

واستقرت العملات الورقية المعاونة عند 39 مليون جنيه خلال شهور يونيو حتي أغسطس من العام الجاري.

ووصلت أرصدة العملات المعدنية المعاونة في أغسطس السابق لـ600مليون جنيه مقابل 590 مليون جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 579 مليون جنيه في يونيو 2019.
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