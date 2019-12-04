البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ 452.6 مليار جنيه

ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي المصري لـ 542.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 530.64 مليار جنيه في يوليو 2019 بفارق11.96 مليار جنيه، ومقارنة بـ536.1مليار جنيه في يونيو السابق بفارق 6.5 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لـ 639 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 629 مليون جنيه في يولية السابق ومقارنة 618 مليون جنيه في يونيو 2019 .





واستقرت العملات الورقية المعاونة عند 39 مليون جنيه خلال شهور يونيو حتي أغسطس من العام الجاري.



